COLONNELLO PELAGATTI NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE FINANZA TERAMO

CRONACA. TERAMO. Alla presenza del comandante regionale Abruzzo Nunzio Antonio Ferla, si è svolta questa mattina la cerimonia del passaggio di consegne tra il tenente Roberto Di Mascio ed il colonnello Pietro Pelagatti subentrante. Dopo la resa degli onori al Generale Ferla, i due ufficiali si sono avvicendati al vertice del Comando Provinciale di Teramo. Di Mascio, che ha ceduto il comando dopo circa 5 anni e che è stato destinato ad altro incarico nella città di Pescara, ha espresso commosse parole di commiato ai militari del Reparto. Il nuovo Comandante Provinciale, il colonnello Pietro Pelagatti, nativo di Pescara, proviene dal Comando Interregionale dell’Italia Centro – Settentrionale di Firenze dove ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni.Entrato nell’Accademia del Corpo nel 1978, il Colonnello Pelagatti è laureato in Giurisprudenza, in Economia e Management ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazie e Giustizia. E’ inoltre insignito di numerose onorificenze: Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando; Croce d’Oro per anzianità di servizio; Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno; Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa; Diploma al Merito della Croce Rossa Italiana; Ha svolto la sua attività di comando in numerosi Reparti dislocati sull’intero territorio nazionale sia di natura operativa che di direzione e controllo. Ha anche prestato servizio a Teramo nell’anno 1984 col grado di Tenente. Inoltre, ha già svolto diversi incarichi di Comando in Abruzzo tra i quali Comandante Provinciale di Pescara e Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara. 25/07/2011 13.57