A PINETO LA MUSICA DI TULLIO DE PISCOPO

MUSICA. PINETO. Tullio De Piscopo protagonista della settima edizione del Pineto Accordion Jazz Festival. Il noto cantautore si esibirà domenica 24 luglio alle 21.30 nella splendida cornice dei giardini di Villa Filiani con una serie di brani inediti in chiave jazzistica. “Dal blues al jazz… con andamento lento” il titolo del progetto che il batterista napoletano sta portando avanti, confermando in questo modo una versatilità invidiabile. Sul palco De Piscopo incontrerà la fisarmonica del direttore artistico della manifestazione, Renzo Ruggieri, per esibirsi in un concerto che vuole incoraggiare l’incontro tra questo strumento e il jazz, senza però dimenticare i successi storici del cantautore campano come, appunto, l’intramontabile “Andamento Lento”. Ad accompagnare la batteria, la voce e le percussioni di Tullio De Piscopo Mattia Cigalini (sassofoni), Domingo Do Basel (chitarre), Alessandro La Corte (piano, tastiere), Matteo “Mammolo” Mammoliti (batteria, percussioni) e Paul Pelella (basso acustico ed elettrico). 22/07/2011 15.20