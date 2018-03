E’ MORTO NICOLA DELLE MONACHE, PROTAGONISTA DELLA RESISTENZA

CRONACA. ABRUZZO. È scomparso oggi Nicola Delle Monache, abruzzese originario di Penne. Partigiano, protagonista della Resistenza italiana al nazifascismo, venne insignito di medaglia d’oro al valor militare per il contributo dato nella lotta di Liberazione, in particolare in area piemontese, dove è stato in prima linea nella liberazione di alcune città, come Biella e Vercelli. Ha rappresentato in modo esemplare la capacità degli abruzzesi di rischiare la propria vita per la libertà dell’Italia tutta. Ne dà notizia l’Anpi. Le esequie avranno luogo venerdì 22 luglio, dalle ore 16, presso la Chiesa Padre Kolbe di Penne. 22/07/2011 7.39