ACCORDO TRA UNIAQ E POLIZIA PER MASTER IN PSICOLOGIA DEL CRIMINE

UNIVERSITA'. L'AQUILA. Mercoledì 20 luglio 2011, è stato firmato un accordo di convenzione tra l’Università degli Studi dell’Aquila (via Giovanni Falcone 25, Coppito – AQ), rappresentata dal rettore Ferdinando di Orio, e la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato rappresentata dal prefetto Francesco Gratteri. Tale accordo di convenzione è volto a promuovere una collaborazione scientifica e didattica tra l’Università e la Polizia di Stato, in vista della realizzazione di un Master di II livello in “Psicologia Criminale”, il primo in Italia di questo tipo. In particolare, la collaborazione didattica sarà attuata mediante la disponibilità di personale docente appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la medesima Direzione Centrale e gli Uffici periferici dipendenti, mentre la collaborazione scientifica sarà realizzata principalmente nell’ambito del Diritto Penale, delle Scienze Criminologiche, delle Scienze e Tecniche della Investigazione in materia di contrasto della criminalità sia comune che organizzata, del traffico degli stupefacenti, della tratta degli esseri umani e della violenza sulle donne e sui minori.20/07/2011 17.09