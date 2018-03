REGIONE: 80MILA EURO PER CAMPAGNA INFORMATIVA ALIMENTARE

ALIMENTAZIONE. ABRUZZO. Allo scopo di prevenire le malattie croniche attraverso adeguate politiche di contrasto ai quattro principali fattori rischio per la salute rappresentati da una scorretta alimentazione, da inattività fisica, tabagismo e abuso di alcol, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza alimentare, alla Veterinaria ed alla Prevenzione collettiva, Luigi De Fanis, ha approvato il documento "Guadagnare salute in Abruzzo" che rientra nel "Programma di sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province autonome ed il Centro nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM)" . Nel dettaglio, sono state destinate risorse per oltre 80 mila euro al fine di avviare una campagna informativa regionale rivolta alla popolazione per promuovere stili di vita salutari. 20/07/2011 14.44