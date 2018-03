MONTESILVANO, ARRESTATI DUE SORVEGLIATI SPECIALI

CRONACA. MONTESILVANO. I carabinieri di Montesilvano hanno arrestato due sorvegliati speciali che si sono resi responsabili d’inosservanza alle prescrizione della sorveglianza. Il primo, Ivan Morelli, 40enne, è stato sorpreso ieri pomeriggio alla guida di una Honda Jazz, sprovvisto della patente di guida perchè revocata e auto senza copertura assicurativa. L'uomo è stato denunciato anche per la guida senza patente e auto sequestrata. Questa mattina a seguito del processo per direttissima sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Il secondo, Rudy Apetino, 30enne, è stato sorpreso questa mattina alla guida di una golf, sprovvisto della patente di guida perchè revocata e auto senza copertura assicurativa. L'uomo è stato denunciato anche per guida senza patente e l'auto è stata sequestrata. 19/07/2011 13.22