ANAS, OK ALL'AMMODERNAMENTO DELLA STATALE "PICENO APRUTINA"

VIABILITA'. TERAMO. Il consiglio di amministrazione dell’Anas, presieduto da Pietro Ciucci, ha approvato il progetto esecutivo di ammodernamento della S.S. 81 “Piceno Aprutina”, nel tratto compreso tra l’abitato di Villa Lempa in provincia di Teramo (Km. 13,900 e) la variante alla S.S. 80 ‘Contrada La Cona’ (al Km. 32,950). L’impresa esecutrice Co.E.Stra aggiudicataria dei lavori, dovendo redigere il progetto esecutivo, ha sviluppato una complessa attività di progettazione che ha richiesto ulteriori approfondimenti e indagini sulla caratterizzazione dei materiali costituenti i ponti ad arco esistenti da adeguare, nonché indagini geognostiche dei terreni interessati dalle fondazioni dei viadotti. Il progetto esecutivo è stato redatto sulla base del progetto definitivo posto a base di gara e l’importo dell’intervento ammonta a complessivi 19,5 milioni di euro di cui 13,8 milioni per lavori. Il tempo di esecuzione dei lavori è stimato in 560 giorni, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori stessi. Nelle prossime settimane è prevista l’apertura dei cantieri. 19/07/2011 12.37