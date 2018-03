FEDERALBERGHI ABRUZZO, GIOVANNELLI NUOVO PRESIDENTE

CRONACA. TERAMO. Nella giornata di ieri presso la sede della Confcommercio di Teramo, alla presenza del presidente di Abruzzo Confcommercio, Giandomenico Di Sante, e del direttore di Abruzzo Confcommercio, Ernesto Orlando, si è provveduto al rinnovo della cariche della Federalberghi/Confcommercio Abruzzo ed alla nomina del nuovo presidente della stessa e di tre vicepresidenti. Al vertice della più rappresentativa associazione albergatori della regione è stato nominato Giammarco Giovannelli, già presidente di Federalberghi Teramo e vicepresidente dell’associazione regionale, che subentra al presidente uscente Emilio Schirato il quale resterà, comunque, nell’ambito della Federalberghi/Confcommercio Abruzzo in qualità di Vicepresidente e continuerà a svolgere il ruolo di Presidente della Federalberghi/Confcommercio Pescara. Quali vicepresidenti sono stati nominati Mara Quaianni per Federalberghi L’Aquila, Andrea Sebastiani per Federalberghi Chieti e lo stesso Emilio Schirato per Federalberghi Pescara. 19/07/2011 12.34