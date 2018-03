SUPPORTO ALLA DISLESSIA, IL CONVEGNO A VASTO

SALUTE. VASTO. Si terrà a Vasto il convegno conclusivo del Progetto Europeo Comenius “Dyscovery 1 – discovering and supporting dyslexia in the early years” 22 Luglio 2011 - ore 17.00c/o la Pinacoteca del Palazzo d’Avalos. Gli interventi previsti verteranno sulla valenza pedagogica della scuola dell’infanzia, sulla metodologia didattica per ogni ordine di scuola e delle cosiddette emozioni di ritorno dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa). In occasione di tale manifestazione sarà presentato anche il Laboratorio Metodologico e Metacognitivo Con-Te-Sto per i Dsa ed il Centro Polivalente per l’Infanzia e l’Adolescenza, istituiti presso La Città del Sole. 19/07/2011 12.33