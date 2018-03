CALRE: DAL 21 AL 23 LUGLIO A PESCARA WORKSHOP SU REGIONI EUROPEE

POLITICA. ABRUZZO. Per tre giorni Pescara rappresenterà la sede politica europea. Dal 21 al 23 luglio infatti si svolgerà, presso l’Aurum, il workshop “L'Europa delle Regioni: un percorso da costruire insieme”, iniziativa promossa dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, che nel 2011 ha assunto la presidenza della Conferenza delle Assemblee legislative regionale europee (Calre). Immigrazione, coesione sociale, economia e regionalismo sono alcuni dei temi che verranno affrontati durante la tre giorni di lavoro, con un parterre di ospiti di rilevo. Aprirà i lavori Nazario Pagano, Presidente della Calre e interverranno tra gli altri Giovanni Kessler (Direttore dell’Ufficio Europeo Antifrode), Mercedes Bresso (Presidente del comitato delle Regioni), Prof. Roberto Adam (Capo Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Umberto Vattani (Presedente ICE, già ambasciatore italiano presso l’UE), e per il Governo italiano parteciperanno i Ministri Roberto Maroni e Raffaele Fitto. Ai lavori interverrà anche l’europarlamentare Erminia Mazzoni (Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento Europeo). Parteciperanno al convegno, inoltre, i 74 Presidenti delle Assemblee regionali europee a potestà legislativa e i presidenti degli organismi europei; previste le relazioni di Ignacio Sánchez Amor (Vice-Presidente del Congresso del Consiglio d’Europa), Harald Buerger, Associazione delle Regioni con poteri legislativi (REGLEG), Patrick Anvroin, Direttore della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (CPMR) e Martín Guillermo Ramírez, Segretario Generale dell’Associazione delle regioni frontaliere d’Europa (ARFE). 18/07/2011 13.36