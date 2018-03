MULTATI GLI ORGANIZZATORI DEL SUMMER FESTIVAL DI VAL VOMANO

CRONACA. TERAMO. Controlli della Questura di Teramo nele notti del divertimento teramane.I controlli hanno interessato in particolare i Comuni di Teramo, Roseto e Giulianova. Al termine dell’attività sono state elevate contravvenzioni nei confronti dell’organizzatore del Summer Festival di Val Vomano per inosservanza di prescrizioni imposte con la licenza comunale nonché al gestore di uno stabilimento balneare di Giulianova, per violazione di norme in materia di somministrazione alcolici. 18/07/2011 13.34