GARA CICLISTICA E MOTOCICLISTICA DOMENICA A CUGNOLI

SPORT. CUGNOLI. Giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme domenica 17 luglio a Cugnoli. Si svolgeranno durante la giornata due manifestazioni sportive: una Cavalcata motociclistica e una gara ciclistica denominata “XI Trofeo Città di Cugnoli”. In mattinata prenderà l’avvio la Cavalcata motociclistica non competitiva - “2° Motoraduno in memoria di Christian Di Gregorio” che si terrà in concomitanza della 6° prova del Campionato interregionale di enduro e il pomeriggio la categoria Allievi sarà impegnata nella competizione ciclistica agonistica. «L’amministrazione Comunale ha deciso di patrocinare entrambe le manifestazioni – spiega il primo cittadino Chiola - in quanto motivo di aggregazione all’insegna della sana passione per lo sport che unisce persone di età diverse; questa giornata sarà anche un’occasione di promozione turistica dell’area e che farà conoscere il nostro paese, risaltando le risorse del territorio». 16/07/2011 9.16