PARCHEGGIO A PAGAMENTO SULLA STRADA PARCO

PESCARA. Terzo fine settimana a partire da domani, sabato 16 luglio, con i parcheggi a pagamento sull’ex tracciato ferroviario, in via Castellamare, entrato in vigore due settimane fa: i cittadini avranno a disposizione, dalle 8 alle 20, oltre mille posti auto in cui lasciare la propria vettura pagando appena 2,50 euro per l’intera giornata, sull’intero tratto compreso tra via Leopoldo Muzii e sino al confine con Montesilvano. Come sempre sul posto ci saranno trenta agenti della Polizia municipale a vigilare sul corretto comportamento degli automobilisti, oltre alle unità di Pescara Parcheggi. E per l’intero fine settimana sarà sempre possibile per gli utenti lasciare l’auto presso il parcheggio dell’area di risulta e raggiungere la spiaggia a bordo di un bus navetta gratuito che effettuerà fermate lungo l’intera riviera nord, dall’incrocio con via Muzii sino al confine con Montesilvano; tra l’altro nella giornata di domenica 17 luglio anche il parcheggio sulle aree di risulta sarà gratuito. 16/07/2011 9.10