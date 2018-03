SABATO NOTTE BIANCA AL MEGALO'

CRONACA. CHIETI. Notte Bianca dello shopping e della solidarietà al centro commerciale Megalò. Sabato 16 luglio I negozi resteranno aperti fino a tarda notte per dare la possibilità a tutti di fare shopping sotto le stelle. Gli appuntamenti in programma partono dalle ore 18.30 con il concerto dei “Sopravvissuti e Sopravviventi”, cover band di Ligabue. Alle 20.30 continua l’intrattenimento musicale con Claudio Guerrini di RDS, che scalderà il pubblico in attesa dell’esilarante show, alle ore 21, di Pino Campagna e Rocco il Gigolò direttamente da Zelig. Alle 22.30 concerto gratuito di Alan Sorrenti, e a seguire live show e dj set con i DJ di RDS Claudio Guerrini e Maurizio Rocca. Alle ore 21.00 verranno consegnati dei riconoscimenti alle associazioni partecipanti al progetto Megathon ed al presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Nazario Pagano, per il sostegno e il patrocinio concesso. 15/07/2011 16.52