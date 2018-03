? NEL PARCO DEL GRAN SASSO ALLA SCOPERTA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

NATURA. ABRUZZO. Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla scoperta della biodiversità, della flora e della fauna di alta quota, nel Giardino Botanico più alto dell’Appennino. Un’iniziativa del C.F.S. – Ufficio territoriale per la biodiversità di L’Aquila, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di L’Aquila, con la Rete LTER-Italia, con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per promuovere la conoscenza e la conservazione degli ecosistemi d’altitudine del Gran Sasso, ricchi di biodiversità faunistica e floristica. Gli incontri si svolgeranno tutte le settimane, ogni sabato, nel mese di Luglio e fino alla metà di Agosto. Lo scopo dell’iniziativa è prevalentemente didattica ed educativa: gli incontri si rivolgeranno ad un pubblico vasto che vuole apprezzare le bellezze naturali con maggiore conoscenza e consapevolezza. 15/07/2011 12.13