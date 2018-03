VELA. AL CAMPIONATO ITALIANO ANCHE UN EQUIPAGGIO ABRUZZESE

VELA. PESCARA. Il recente 5° posto ottenuto ai Campionati del Mondo tenutisi nell’isola di Cres (Croazia - 128 imbarcazioni di 16 paesi), ha indotto il velista abruzzese Sergio Quirino Valente a confermare barca ed equipaggio per il prossimo Campionato Italiano (FIV- UVAI) che si terrà a Trieste, con inizio domenica 17 luglio. Lo skipper Valente sottolinea: «Il piazzamento al Mondiale si traduce in un bel primo fra le barche di serie, perché tutti i competitors erano dotati di scafi decisamente più attrezzati. Il nostro 11 metri ‘ITALIA 10.98 WAVE’ - aggiunge Valente - è stato adattato in versione regata dal cantiere Italia Yachts di Chioggia, con vele ONE SAILS cucite addosso, per cui siamo riusciti a cogliere una strepitosa performance grazie alla bravura del mio team, veramente impeccabile, formato dal tattico Alberto Barovier (vincitore di Coppa America a bordo di ‘BMW Oracle’) e dagli ormai collaudati Alan Hood, Daniele Augusti, Enrico Turrini, Matteo Savelli, Alessandro Vianello, Matteo Polli».15/07/2011 10.38