ASILI NIDO PESCARA, PUBBLICATA NUOVA GRADUATORIA

CRONACA. PESCARA. Sono 130 i nuovi bambini ammessi a frequentare i sette asili nido del Comune di Pescara. Le graduatorie definitive sono state pubblicate ieri in Comune; restano momentaneamente esclusi 168 bambini, 12 in meno rispetto alla graduatoria del 2010, una cifra che comunque in parte verrà riassorbita automaticamente nel corso dell’anno. Su 223 posti complessivamente disponibili, 93 sono stati riservati alla riammissione automatica di bambini che hanno frequentato gli asili già nello scorso anno scolastico, riducendo dunque a 130 i posti disponibili.15/07/2011 8.50