ACA: «NON POTABILE L’ACQUA DI FONTE DELLO ZINGARO DI CARAMANICO

CRONACA. CARAMANICO TERME. L’Aca ha effettuato stamane i nuovi prelievi di acqua potabile della sorgente Fonte dello Zingaro nel comune di Caramanico Terme dopo che, nei giorni scorsi, le analisi effettuate di routine dall’Azienda avevano evidenziato la presenza di una minima carica batteriologica. A scopo puramente cautelativo è stata dichiarata la non potabilità dell’acqua in uscita dalla sorgente Fonte dello Zingaro. Nei giorni scorsi in via del tutto precauzionale, l’Aca ha deciso di vietare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto a scopo alimentare alle utenze residenti a San Vittorino Alta. La decisione è stata assunta dopo che nell’acqua dalla fonte è stato riscontrato un lieve superamento dei limiti batteriologici. 14/07/2011 15.40