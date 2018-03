VILLAMAGNA SBARCA A BIOGRAD

CRONACA. VILLAMAGNA. Una delegazione del Comune di Villamagna sarà venerdi 15 luglio a Biograd per visitare la zona in vista del futuro gemellaggio con la città croata. Il sindaco Paolo Rosario Nicolò, il presidente del comitato di gemellaggio Tito Verna e l’assessore alle Politiche Giovanili Gianluca Menecucci soggiorneranno a Biograd per due giorni, durante i quali avranno modo di visitare i principali siti della città e incontrare le realtà locali prima di ripartire per l’Abruzzo. «Lo scopo del viaggio – spiega il primo cittadino Nicolò – è quello di ricambiare la cortesia della delegazione croata, che lo scorso 17 marzo ha fatto visita a Villamagna in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Sarà un gemellaggio di prestigio per la nostra città, che vede così riconosciuta la sua storia associandosi a Biograd, un nome che rimanda a un prezioso patrimonio culturale e storico». 13/07/2011 17.16