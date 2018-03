Droga: coppia arrestata a Tortoreto

CRONACA. TORTORETO. I carabinieri Alba Adriatica hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di conviventi che nascondevano droga nella loro abitazione di Tortoreto. Si tratta Gianluca Mennillo, 34 anni, originario di Celano, e Ersilia Di Rocco (32), entrambi domiciliati a Tortoreto. I due nascondevano in casa circa 50 grammi di eroina allo stato solido, un bilancino elettronico per la pesa dello stupefacente, e circa 500 euro in contanti, secondo gli investigatori provento della vendita della droga. Lo stupefacente era nascosto all'interno del quadro elettrico all'interno dell'abitazione, di cui era stata smontata la cornice e ricostruita proprio per creare un sicuro nascondiglio. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere dio Castrogno a disposizione del magistrato con la contestazione di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 27/09/2010 15.01