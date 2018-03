Ambiente: Gdf scopre discarica dentro presidio Collemaggio

CRONACA. L'AQUILA. La Guardia di Finanza dell'Aquila sta provvedendo a sequestrare un'area all'interno del presidio sanitario di Collemaggio dove è stata scoperta una discarica. In particolare, il materiale non smaltito sarebbe stato trovato in un locale fatiscente. Il provvedimento è stato notificato alla Asl dell'Aquila sia perché l'area è di proprietà della Asl e sia perché sarebbe stata la stessa azienda ad avere l'onere dello smaltimento. 27/09/2010 15.00