L’AVVOCATO MARCELLO PACIFICO ELETTO VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

AVVOCATI. PESCARA. Nel corso dell’ultima riunione il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) ha eletto alla carica di Vicepresidente l’Avv. Marcello Pacifico, del Foro di Pescara, responsabile della locale sede A.N.F. (Sindacato Avvocati di Pescara). L’elezione è avvenuta per acclamazione, senza necessità di dover fare ricorso ad una formale votazione. Per l’Avvocato Pacifico e per il Sindacato Avvocati di Pescara, che dell’Associazione. Nazionale Forense costituisce la sede territoriale di riferimento, si tratta di un riconoscimento di notevole rilevanza. Nel corso della stessa riunione l’Avvocato Pacifico ha ottenuto un altro importante successo, con l’approvazione, da parte del Consiglio Nazionale di ANF - in base ad un progetto coordinato a livello nazionale proprio dal responsabile della sede pescarese di ANF - della costituzione di una società che andrà a svolgere attività di formazione, mediazione, specializzazione, etc., denominata “Mediaform srl”. 13/07/2011 7.29