GEMELLAGGIO SFERISTERIO OPERA FESTIVAL E PESCARA JAZZ

CULTURA. PESCARA. Un gemellaggio nel segno della lirica e del jazz. È quello che hanno stretto oggi il Comune e la Provincia di Pescara con il Comune e la Provincia di Macerata. In particolare lo Sferisterio Opera Festival promuoverà il cartellone estivo di Pescara jazz, ai nastri di partenza, e viceversa. In cantiere anche la possibilità di ospitare, per la prossima stagione estiva, due concerti lirici a Pescara e una rappresentazione jazzistica allo Sferisterio di Macerata e di ripristinare il treno della lirica, un treno speciale che partiva da Pescara diretto al famoso teatro all’aperto maceratese. «Potrebbe sembrare un azzardo – spiega Lucio Fumo, direttore artistico dell’Emp – sposare la stagione lirica con quella del jazz, ma trattandosi di due eccellenze il matrimonio è molto semplice». Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino di Macerata, Romano Carancini e dall’assessore provinciale alla Cultura di Macerata, Massimiliano Bianchini. 12/07/2011 17.43