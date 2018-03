FRANCESCO ALFIERI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PESCARA NORD

CRONACA. PESCARA. Il tradizionale Passaggio del Martelletto del cinque luglio scorso, ha sancito il passaggio delle consegne, tra il presidente 2010 – 2011, Manuela Cornelii e Francesco Alfieri, che sarà ora al timone del Rotary Club Pescara Nord, per il mandato successivo. Nella sua presidenza, Cornelii ha realizzato molti progetti, lasciando in eredità ad Alfieri quello denominato “d’acqua natìa”, la Fontana che sorgerà in viale Cristoforo Colombo, nei pressi del Ponte sul Mare. L’Iter istituzionale e burocratico è già a buon punto e presto il progetto diventerà realtà. Nel nuovo direttivo anche Diego Buta (vice presidente), Raffaelle Nardinocchi (segretario), Aldo Marcotullio (prefetto).12/07/2011 13.53