PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 56 MILA EURO

CRONACA. PESCARA. In arrivo nuovi fondi per le associazioni di volontariato: il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara ha stanziato 56 mila euro per il sostegno alle attività di promozione della cultura della solidarietà (35 mila euro) e le attività di formazione realizzate dal volontariato locale (21 mila euro). Tali fondi vanno ad aggiungersi ai circa 144 mila euro messi già a disposizione delle organizzazioni di volontariato di Pescara e provincia a partire dal 2007, che hanno sostenuto la realizzazione di ben 38 progetti, ormai interamente conclusi, che hanno portato nel tempo servizi e formazione qualificata sul territorio. Per accedere a tali fondi, il Csv ha redatto un apposito bando disponibile sul proprio sito , insieme all’elenco dettagliato dei documenti e delle certificazioni richieste. 12/07/2011 12.20