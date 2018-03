Incidenti lavoro: travolto da trattore mentre vendemmia

CRONACA. VASTO. E' ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto N.C. 30 anni che è rimasto schiacciato dal trattore gommato con il quale si era recato in campagna a raccogliere l'uva. L'incidente é avvenuto alle 7.00 in contrada Cupa a Vasto dove l'uomo si era recato a vendemmiare in compagnia di un amico che viaggiava su un altro mezzo. Nell'immettersi dall'appezzamento di terreno sulla strada provinciale il mezzo si è ribaltato ed N.C. è rimasto incastrato. E' stato il collega a chiamare il 118, sono stati poi i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto a liberare l'uomo. 27/09/10 13.23