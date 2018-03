INCIDENTI STRADALI: SCHIANTO CONTRO ROTATORIA, MUORE CENTAURO

CRONACA. SILVI. Un uomo di 48 anni Rolando Argentieri, residente a Pescara, e' deceduto questa notte intorno alle 3 in un incidente stradale avvenuto a Silvi Marina sulla rotonda posta sulla strada statale 16, a confine con il comune di Citta' Sant'Angelo. L'uomo era in sella al suo scooter Piaggio Beverly quando, forse per l'alta velocita' e complice la distrazione, si e' schiantato contro la rotatoria facendo un volo di una ventina di metri. L'uomo indossava regolarmente il caso ma la violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo. E' morto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Atri. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia stradale. 09/07/2011 9.50