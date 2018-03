TRE GIORNI DI CONVEGNI A PESCARA CON L’EUROPA DELLE REGIONI

CRONACA. PESCARA. Per tre giorni Pescara diventa “Capitale dell’Europa” con il workshop “L'Europa delle Regioni: un percorso da costruire insieme", in programma dal 21 al 23 luglio presso l’Aurum di Pescara. L’iniziativa è promossa dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, che nel 2011 ha assunto la presidenza della Conferenza delle Assemblee legislative regionale europee (Calre). «L’obiettivo principale del workshop - sostiene il Presidente Nazario Pagano - è continuare il percorso intrapreso a livello europeo dalle Regioni, teso ad un’effettiva partecipazione delle stesse nel processo di decision-making dell’UE. Inoltre - continua Pagano - il workshop costituirà l’occasione per affrontare alcune tematiche di estrema attualità. In particolare, a fronte dell’ondata migratoria proveniente dal Nord Africa, dopo gli eventi che hanno scosso il Grande Maghreb, è stata organizzata una tavola rotonda che permetterà di analizzare il fenomeno e di riflettere sui possibili scenari di cooperazione con l’ONU e la Commissione Europea (Direzione Generale per le politiche regionali) e le Regioni frontaliere». 07/07/2011 19.15