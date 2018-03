VASTO, DUE ANZIANI CONIUGI FALCIATI SULLA STARDA. UNO MUORE, L’ALTRO E’ GRAVISSIMO

CRONACA. VASTO. Una coppia napoletana di anziani in vacanza, moglie e marito, è stata investita da un'auto condotta da una donna, sulla ss 16 Adriatica a Vasto Marina all'altezza dei complessi residenziali Dino Sciò e Fortunato: l'uomo, Romano Luzi, di 78 anni, è deceduto durante il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Pescara. La moglie L.A. è in osservazione all'ospedale di Vasto; anche la conducente dell'auto che ha investito la coppia, A.C. (74) di Vasto, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. La circolazione è rimasta bloccata per consentire gli interventi dei soccorritori e il traffico è stato deviata sulla strada provinciale Vasto-San Salvo. Quel tratto di strada è particolarmente pericoloso con i mezzi che non rispettano i limiti di velocità: nella zona risiedono migliaia di famiglie in vacanza e ci sono diversi alberghi e campeggi.07/07/2011 13.50