CHIUSA STRADA PER STIFFE, SI PENSA AI LAVORI

VIABILITA’. VILLA SANT'ANGELO. La strada provinciale numero 91 per Stiffe, relativamente al tratto urbano di Tussillo, frazione di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), è stata chiusa al traffico con ordinanza sindacale in seguito al cedimento di una carreggiata avvenuto nel pomeriggio di ieri.Il traffico pesante è stato deviato dal bivio di Casentino verso la SR 261 "Subequana", dove è possibile riprendere la SP 92 per Villa Sant'Angelo, mentre quello leggero verrà indirizzato sulle strade interne del paese, che saranno opportunamente indicate. «Dopo il transennamento dell'area e i sopralluoghi effettuati al momento del crollo», ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi, «sin dalla prima mattina di oggi ci siamo incontrati sul posto con i due enti e l'ufficio tecnico comunale per individuare una soluzione provvisoria che consenta di riaprire, seppur parzialmente, al traffico. Si è giunti all'accordo - aggiunge il sindaco - che, in attesa del progetto di sistemazione della sede stradale, vengano utilizzati dei micropali per garantire almeno il traffico su una corsia». 07/07/2011 10.35