STRATEGIE PER IL RILANCIO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

EDILIZIA. L’AQUILA. La ricostruzione de L'Aquila, le strategie messe in campo da enti, istituzioni ed associazioni per la ripresa economica dell'industria delle costruzioni in Abruzzo, legge urbanistica, il Piano Casa, formazione e sicurezza sul lavoro, housing sociale. Sono alcuni dei temi del Forum che la redazione delle riviste di settore Il Nuovo Cantiere ed Imprese Edili, della Società Editrice Tecniche Nuove, ha promosso in collaborazione con l'Ance Abruzzo, per venerdì 8 luglio, alle 15, al Salone della Ricostruzione de L'Aquila. Il Forum sarà guidato da Livia Randaccio e Stefano Cianciotta, direttrice editoriale e giornalista de Il Nuovo Cantiere ed Imprese Edili, che dedicarono già nel 2009 un numero monografico al Progetto Case de L'Aquila. 07/07/2011 10.34