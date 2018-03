A CHIETI TASSA AGEVOLATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

CRONACA. CHIETI. «Al fine di offrire un sostegno alle numerose attività economiche cittadine», la Giunta Comunale ha deliberato l’applicazione di una tariffa agevolata per le occupazioni di suolo pubblico temporanee (TOSAP) a tutti i pubblici esercizi del territorio comunale che aderiranno alle iniziative collaterali dei programmi artistici delle dette manifestazioni istituzionali nell’ottica di una politica fiscale «volta ad incentivare le attività commerciali cittadine». In particolare, per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che venderanno direttamente il loro prodotto, tali tariffe saranno ridotte del 50%. 7/7/2011