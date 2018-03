INTERNET. AL PORTO TURISTICO DI PESCARA ATTIVO IL SERVIZIO DI CAMBUSA ON LINE

INTERNET. PESCARA. Il Porto Turistico “Marina di Pescara” è una delle prime strutture a varare il servizio di cambusa on line. A partire da oggi, lunedì 4 luglio, il Porto Turistico offre, per tutta la stagione estiva, il servizio di cambusa on-line, attivato in collaborazione con Conad Adriatico ed in particolare con il punto vendita di Pescara in Piazza Sant’Andrea. Tale servizio rappresenta a livello nazionale una assoluta novità sotto il profilo tecnologico, permettendo di ricevere direttamente in barca la spesa, previo ordine impartito tramite pc o smartphone. Le barche in transito e gli utenti del “Marina di Pescara” potranno accedere al servizio dopo aver richiesto agli uffici del “Marina di Pescara” un codice PIN, usufruendo inoltre della rete wi-fi già presente in porto. Il servizio è garantito dal lunedì al sabato ed è praticamente gratuito se la spesa supera un importo di 50 euro. 04/07/2011 16.49