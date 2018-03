LA BAND DEL "PM ROCK", GENNARO VARONE, OGGI ALLA LIBRERIA FELTRINELLI

SPETTACOLO. PESCARA. La band del “pm rock” Gennaro Varone, Le Storie Infinite, sarà oggi alle 18,30 alla libreria Feltrinelli di Pescara per incontrare il pubblico. Il magistrato ed i suoi musicisti spiegheranno il progetto che c’è dietro la nascita della band ed illustreranno i contenuti del concerto di beneficenza che si terrà all’Aurum mercoledì 6 luglio alle ore 21,30. E’ prevista anche l’esecuzione “unplugged” di qualche canzone. Modera l’incontro la giornalista Mila Cantagallo. Compongono la band Gennaro Varone (chitarra acustica e voce), Vanessa Marrama (voce), Maria Michela Varone (tastiere), Giuseppe Renzetti (basso), Massimo De Cesare (chitarra elettrica), Fabrizio Santamaita (batteria e percussioni), Chiara D'Emilio (Cori). Il prossimo 6 luglio la band si esibirà all'Ex Aurum, ore 21,30. L'incasso della serata (costo del biglietto 10 euro) sarà devoluto in beneficenza per il Pronto soccorso pediatrico di Pescara. 04/07/2011 11.07