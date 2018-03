PESCARA, "OH CHE BEL SITO..." GIOVEDÌ AL PARCO DEI GESUITI

TEATRO. PESCARA. Giovedì 7 Luglio, andrà in scena al Parco dei Gesuiti di Pescara, "Oh che bel sito...". Verso Teano. Quando Vittorio Emanuele II sostò a Castellamare e a Pescara". Uno spettacolo teatrale in occasione delle celebrazioni del 150°dell’Unità d’Italia, tratto dall’omonimo romanzo di Licio Di Biase. La rappresentazione è messa in scena dalla Compagnia "La Favola Bella". L'ingresso è libero. Proprio in occasione del suo passaggio a Pescara e Castellamare, Vittorio Emanuele II pronunciò una frase profetica:«Oh che bel sito per una città commerciale!». Lo spettacolo è a cura della Compagnia La Favola Bella di Pescara , in collaborazione con l’Assessorato Cultura e biblioteca della Provincia di Pescara e il Teatro Stabile D’Abruzzo. Dopo lo spettacolo le riflessioni sul libro, interverranno Fabrizio Rapposelli, Antonio Sorella, Nicoletta Di Gregorio e Marco Camplone , sarà presente l’autore. Lo spettacolo sarà replicato a dicembre 2011 in mattinèe per le scuole superiori di Pescara, Chieti, Teramo e Provincia. 04/07/2011 7.34