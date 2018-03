CRONACA. GIULIANOVA. Approvato il bilancio consuntivo della Julia Servizi, la partecipata del Comune operante nel settore della vendita del gas-metano. Gli utili, al netto delle imposte, ammontano a 133.943 euro, con un aumento, rispetto all'esercizio precedente, del 29,74%. «Questi risultati, in effetti assolutamente soddisfacenti – spiega Simona Conte, amministratore unico della Julia Servizi – si debbono a più ragioni. Anzitutto abbiamo ampliato il nostro bacino d'utenza che comprende altri quattro comuni tra i quali Teramo, dove contiamo più di 2.000 utenti. In secondo luogo siamo riusciti a contenere i costi. Terzo fattore è l'impegno costante, la dedizione che va riconosciuta a tutti i dipendenti della Julia Servizi per garantire il massimo livello qualitativo nei servizi prestati. E questi risultati – conclude Simona Conte – credo stiano a dimostrarlo». 30/06/2011 18.24