2-3 LUGLIO A GUARDIAGRELE ARRIVANO I MARINAI

CRONACA. GUARDIAGRELE. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Pescara con il patrocinio del Comune di Guardiagrele e in collaborazione con l’Associazione culturale “Andrea Bafile” di Bocca di Valle, hanno organizzato per domenica 3 luglio a partire dalle ore 10,15 la cerimonia di inaugurazione della piazzetta antistante la tomba di Andra Bafile in località Bocca di Valle intitolata ai Marinai d’Italia. A tagliare il nastro sarà la signora Maria Aurora Picchiotti, madre di Giorgio Sciubba, uno dei più bravi ed esperti piloti della Marina militare deceduto improvvisamente nell’aprile scorso, la cui famiglia ha origini guardiesi. Dopo la cerimonia è previsto il trasferimento nel centro storico di Guardiagrele con ritrovo alla Villa Comunale. Da qui alle 11,45 partirà la sfilata del corteo con arrivo a piazza Garibaldi dove è previsto l’intervento delle autorità nazionali e locali dell’Anmi e del sindaco di Guardiagrele Sandro Salvi. La giornata si concluderà alle 18,00 con il concerto della Banda Centrale dell’Anmi in piazza S. Francesco. 30/06/2011 14.37