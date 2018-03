INCIDENTE SUL LAVORO A TREGLIO: DUE DONNE FERITE NELLA DITTA DI STATUE SACRE

CRONACA. LANCIANO. Poco dopo le 18,00 di ieri si è verificato un incidente in via per Treglio, in una fabbrica che fino a poco tempo fa produceva scarpe e che ora invece si occupa di statue votive in gesso. Due impiegate stavano trasportando della merce, mediante un montacarichi, sul soppalco quando una fune d'acciaio all'interno della carrucola si è sfilaccita e ha ceduto, lasciando precipitare rovinosamente la pedana per circa 2 metri prima di impattare al suolo. Le due ragazze, una di 30 e l'atra di 41 anni, rispettivamente di Lanciano e di Guardiagrele, hanno, quindi, subìto un forte contraccolpo, che ha determinato conseguenze serie ma, fortunatamente, non drammatiche: la più giovane è stata trasportata con l’elicottero presso l'ospedale di Pescara con una sospetta lesione ad una vertebra, mentre l'altra è attualmente ricoverata presso il locale nosocomio con fratture multiple. I vigili del fuoco stileranno una perizia che consegnerano ai carabinieri di lanciano che si occupano del caso. 30/06/2011 8.11