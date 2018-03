ANZIANA DERUBATA E PICCHIATA IN STRADA A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Una donna di 88 anni e' stata derubata ieri in via Aterno, a Pescara, da due giovanissimi che le hanno portato via la borsa e, a fronte dei suoi tentativi di resistere, l'hanno buttata a terra e colpita a calci. L'anziana e' stata soccorsa e trasportata in ospedale dove e' stata ricoverata in Ortopedia con una prognosi di 30 giorni. E' la polizia ad occuparsi delle indagini. La donna ha riferito che gli autori erano dei ragazzi. Uno scippatore in azione anche a Montesilvano, dove una dona di 70 anni si e' vista portare via stamani la borsa da un giovane su un ciclomotore, in viale Abruzzo. In questo caso sono intervenuti i carabinieri. Altri due scippi si sono verificati a Montesilvano ieri e l'altro ieri.29/06/2011 13.57