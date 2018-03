OPERAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE ALL’EX DRAGA

CRONACA. PESCARA. Nelle prime ore della mattinata odierna, la Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha proceduto alla bonifica della struttura “Ex Draga”, in via Valle Roveto e zone limitrofe, aree versanti in condizioni strutturali igienico sanitarie precarie ed abusivamente occupate da cittadini comunitari ed extracomunitari, molti dei quali privi di regolare permesso di soggiorno e gravati da precedenti di polizia, dediti ad attività illecite ed accattonaggio anche con l’impiego di minori. L’operazione ha consentito di rintracciare e denunciare per occupazione abusiva di terreno tredici cittadini i romeni, i quali da più giorni occupavano abusivamente i locali ubicati al primo piano dell’edificio avendo loro allestito giacigli per dormire, portato vestiti ed altri effetti personali, nonché posizionato fornelli per cucinare.29/06/2011 13.19