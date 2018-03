Giornata Mondiale per il cuore, visite gratuite a L'Aquila

SALUTE. L'AQUILA. Si svolgerà domenica 26 settembre l’edizione 2010 della “Giornata Mondiale per il cuore” che quest’anno pone l’accento sul legame che deve esistere tra la responsabilità individuale, la partecipazione della famiglia e l’intervento delle istituzioni, nell’agire concretamente con programmi efficaci di prevenzione delle malattie cardiocerebrovascolari. La manifestazione, promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dalla Federazione Italiana di Cardiologia, con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, prevede numerose iniziative. In Abruzzo, grazie all’impegno di docenti e discenti della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università dell’Aquila, diretta dalla professoressa Maria Penco è prevista l’effettuazione gratuita di visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi ai Dipendenti delle Forze dell’Ordine presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (Via delle Fiamme Gialle - Coppito, L’Aquila). 24/09/2010 16.20