Comune di Chieti cerca 4 agenti Polizia Minucipale

CRONACA. CHIETI. L’amministrazione comunale di Chieti ha avviato le procedure per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo intederminato, di 4 agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, area di vigilanza. A questi quattro nuovi agenti se ne aggiungerà un quinto come da convenzione stipulata tra i Comuni di Chieti, Rosello e Roio del Sangro. Nei prossimi mesi, è stato già annunciato, verranno pubblicati nuovi bandi per consentire il potenziamento della macchina amministrativa che oggi si trova sotto organico di circa 144 unità. 24/09/2010 16.12