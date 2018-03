VASTO, SCOPERTI 28 LAVORATORI IN NERO DAL 1° GENNAIO

CRONACA. VASTO .Dall’inizio dell’anno le Fiamme Gialle della Compagnia di Vasto, hanno eseguito 14 controlli in materia di sommerso da lavoro nei confronti di imprenditori di categorie varie. Nel corso dei vari controlli sono stati individuati 28 lavoratori “in nero” ossia non assunti, di cui due minorenni. Le sanzioni irrogate sono state sono stati pari a 336.000 euro. Sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria 2 imprenditori. Complessivamente il Comando Provinciale di Chieti ha scoperto dall’inizio dell’anno 38 lavoratori in nero, 6 lavoratori irregolari e 15 lavoratori non risultati indicati nelle scritture obbligatorie dell’azienda. 28/06/2011 12.49