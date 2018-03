LE "ATMOSFERE" DEL MAESTRO CAVALLUCCI A L’AQUILA

MUSICA. L’AQUILA. Mercoledì 29 giugno 2011, ore 21:30, il maestro di chitarra classica e flamenco Alessandro Cavallucci sarà in concerto al Teatro Zeta di L’Aquila per presentare il suo nuovo CD “Atmosfere”. Il maestro Cavallucci, abile interprete e compositore per mandolino e chitarra classica, si è diplomato nel Conservatorio di Pescara con il maestro Delle Cese. In seguito si è perfezionato in chitarra flamenca partecipando a vari corsi in Spagna. 28/06/2011 7.42