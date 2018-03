Nuovo parcheggio da 500 posti alla Stella Maris

CRONACA. PESCARA. La Provincia di Pescara ha rilasciato il permesso ad allestire un nuovo parcheggio all’interno dell’area di recinzione dov’è ubicata la Stella Maris. L’assessore al Turismo e alla Viabilità Claudio Di Emanuele si è recato questa mattina nell’area, che potrà contenere circa 500 vetture. Vi si potrà accedere da via Aldo Moro, mentre in via Trieste è prevista l’uscita. Le vie sono state messe in sicurezza così come la recinzione, chiudendo la parte davanti e l’accesso posteriore. Il parcheggio potrebbe essere già disponibile da domenica prossima ed essere utilizzato dai bagnanti e durante le ore serali per chi si reca ai vari spettacoli sulla riviera, ed in particolare nel fine settimana, al Teatro del mare e in viale Europa. Durante il sopralluogo di questa mattina Di Emanuele ha denunciato ai Carabinieri la presenza di alcuni extracomunitari all’interno dell’edifico Stella Maris: circa una ventina gli uomini di colore, che sono stati fermati dagli uomini dell’Arma guidati dal comandante Enzo Marinelli, e costretti a sgombrare i locali occupati abusivamente. 30/07/10 15.29