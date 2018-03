PUBBLICITA', POMILIO BLUMM SI AGGIUDICA LA COMUNICAZIONE ISTAT

CRONACA. PESCARA. L’agenzia di comunicazione abruzzese Pomilio Blumm si è aggiudicata la gara indetta da Istat, dedicata alla campagna di pubbliche relazioni e informazione sull’intero territorio nazionale per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011. Pomilio Blumm è risultata, infatti, prima classificata come capogruppo di un raggruppamento temporaneo composto da multinazionali del settore. Un budget di diversi milioni di euro, per un incarico complesso,che avrà lo scopo di comunicare il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni 2011, che si svolge ogni 10 anni, promuovendo la sua importanza presso l'opinione pubblica italiana come strumento fondamentale di conoscenza e di governance del Paese 25/06/2011 9.47