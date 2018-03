ATRI APRE LA STAGIONE DEGLI EVENTI ESTIVI. FAUSTO LEALI A CASOLI

SPETTACOLO. ATRI. Eventi culturali, musicali e di intrattenimento animeranno la stagione estiva della città ducale fino a settembre inoltrato, tenendo presente soprattutto storia e tradizioni locali. Torneranno i grandi appuntamenti come Atri a tavola (12/13 luglio – 12/13 agosto), Green Hills in Blues (14/15/16 luglio), Momenti Di...Vini (22/23/24 luglio), Suoni Mediterranei (5/6/7 agosto) ed Etnorock (dal 22/23/24 agosto). La tradizione musicale della città ducale troverà ampia espressione del Festival dei Duchi d’Acquaviva, in programma dal 1 al 31 agosto e dalla Rassegna Polifonica Internazionale che dopo la prima parte svoltasi a giugno, avrà un’appendice nel mese di novembre. Particolare attenzione verrà data all’apertura della Porta Santa della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, che verrà celebrata con una serie di iniziative dal 13 al 22 agosto. Il 14 ci sarà un grande corteo storico ed una serie di eventi che ravviveranno la città fino a tarda notte. il 16 agosto alle 21, piazza Duomo si animerà con la musica del menestrello più famoso d’Italia, Angelo Branduardi. Altro nome di richiamo è quello di Fausto Leali che si esibirà a Casoli il 16 luglio. Ed ancora: numerosi allestimenti di arte pittorica, grafica ed artigianale che vedranno l’Auditorium di Sant’Agostino e le scuderie ducali come spazio espositivo permanente. 25/06/2011 9.04