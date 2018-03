ROTARY TERAMO EST: RASICCI LASCIA IL MARTELLETTO A PIERANTOZZI

ASSOCIAZIONI. GIULIANOVA. Diciannovesimo passaggio del martelletto per il Rotary Club Teramo est. Marted' prossimo, 28 giugno, alle 20.30, a "Casa de Campo" il presidente uscente, Paolo Rasicci, passerà, nel simbolico, tradizionale gesto, il martelletto a Nino Pierantozzi, ventesimo presidente del Club. Il nuovo presidente è un imprenditore di Martinsicuro, particolarmente sensibile ai temi dell'arte moderna, nello specifico alla fotografia.«L' impegno per l'anno che ho l'onore di affrontare come Presidente del Club», ha detto, «andrà nella direzione del rafforzamento del rapporto con il territorio. Si tratta di un'operazione avviata da anni che ha avuto un'impennata nell'ascesa, con il Presidente Paolo Rasicci. Cambieranno gli strumenti con cui porterò avanti l'opera che ha ben svolto Paolo, ma non l'obiettivo». Ed è stato proprio il sindaco Francesco Mastromauro, nella cerimonia inaugurale dello stendardo, a ricordare il significato e la profucuità dei rapporti tra il Comune, la popolazione e l' organizzazione rotariana. 24/06/2011 17.04