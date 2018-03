DAL 1° LUGLIO GUARDIA MEDICA TURISTICA IN PROVINCIA DI CHIETI

CRONACA. CHIETI. Dal 1° luglio al 31 agosto prossimi l’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti attiverà postazioni di guardia medica turistica a Casalbordino, Fossacesia, San Salvo, Torino di Sangro e Vasto, per garantire l’assistenza sanitaria ai turisti non residenti che affollano nel periodo estivo le località costiere. Il servizio sarà attivo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sette giorni su sette. Le postazioni individuate sono quelle che, negli anni scorsi, hanno evidenziato una maggiore attività, mentre non sono state confermate quelle che hanno registrato un bassissimo ricorso dei cittadini alla guardia medica turistica. La mappa delle postazioni: Casalbordino Lido via Lungomare Bachelet Condominio Mare Blu (vicino hotel Calgary) - tel. 0873.918225. Fossacesia Marina presso Baia Verde via Lungomare - tel. 0872.620653. San Salvo Marina via Magellano (Palazzetto dello sport) - tel. 0873.803400. Torino di Sangro, lungomare Le Morge Vasto Marina lungomare Cordella (ex mercato ittico) - tel. 0873.801206.22/06/2011 9.07