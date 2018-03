NUOVE DIVISE PER CANTONIERI E CAPI AREA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

CRONACA. PESCARA. Nuove divise per i cantonieri e i capi-area in servizio nei 46 comuni del pescarese. Sono state acquistate nei giorni scorsi dall’amministrazione provinciale guidata da Guerino Testa e consegnate ai 37 addetti che le hanno già indossate. «L’abbigliamento è sia estivo che invernale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Ruggieri - e abbiamo voluto contrassegnarlo con la lettera “U” di “Provincia utile”, lo slogan della nostra giunta. Ovviamente, sottolinea l’assessore, si tratta di abbigliamento a norma di legge, nel senso che i cantonieri devono muoversi con indumenti ad alta visibilità, lavorando sulle strade». Le nuove divise (gli ultimi capi comprati dall’ente risalivano al 2007) si aggiunge ai mezzi acquistati nei mesi scorsi per rinnovare il parco macchine e messi a disposizione proprio dei cantonieri. La Provincia, ricordano Ruggieri e Testa, ha fornito al servizio viabilità cinque autocarri Iveco dotati di cassone ribaltabile trilaterale, sicuri, tecnologicamente avanzati e rispettosi dell’ambiente. L’investimento è stato di 150mila euro. Nell’occasione presidente e assessore ringraziano il personale per il lavoro svolto quotidianamente per la sorveglianza e la manutenzione delle strade di competenza della Provincia.21/06/2011 17.29